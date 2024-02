Radeon RX 7900 GRE avvistata in Europa: AMD l'ha lanciata in sordina?

Lo scorso luglio, AMD ha lanciato la Radeon RX 7900 GRE in Cina: si tratta di una versione a basso costo della sua scheda video di fascia alta di attuale generazione, la Radeon RX 7900 XT, destinata ai PC preassemblati e alla sola Cina. Ciononostante, la GPU sarebbe un vero e proprio best buy: forse è per questo che si sta facendo largo anche in Europa.

Ebbene sì: come spiega Tom's Hardware, diversi rivenditori sparsi per l'Europa e il Regno Unito hanno messo in vendita la Radeon RX 7900 GRE nei loro store online. Già ad ottobre, la Radeon RX 7900 GRE aveva debuttato nell'UE, ma solo sotto la scocca di alcuni PC preassemblati. A questo giro, invece, la GPU è acquistabile in versione standalone presso svariati negozi fisici e online in tutto il Vecchio Mondo.

Il portale Geizhals.eu, che monitora la disponibilità in Europa delle principali schede video, riporta che le Radeon RX 7900 GRE 16 GB di ASRock, Sapphire e PowerColor sono disponibili a prezzi che variano tra i 589 e i 690 Euro sui principali mercati europei: tra i portali presso cui la componente può essere acquistata abbiamo Amazon, Jacob, MindFactory e TaufNaus. Insomma, sembra proprio che la scheda video best-buy di AMD per la Cina stia finalmente arrivando anche all'estero.

Anche il prezzo della Radeon RX 7900 GRE è piuttosto invitante: tra i 600 e i 700 Euro, infatti, la GPU potrebbe regnare nella propria fascia di prezzo, anche al netto delle performance inferiori rispetto alla Radeon RX 7900 XT. Insomma, se volete costruire una build con la scheda video di AMD di nuova generazione, il consiglio è quello di tenere controllati i principali rivenditori italiani ed europei di componenti per PC.

Prima di farlo, però, vi ricordiamo le specifiche tecniche della Radeon RX 7900 GRE, che presenta una GPU Navi 31 XL con 5.120 SMs e con una frequenza di clock che va dai 1.270 ai 2.245 MHz. In termini di performance FP32, la GPU si attesta tra i 26 e i 46 TFLOPs, appena al di sotto della RX 7900 XT. La memoria della componente, invece, è una VRAM GDDR6 da 16 GB su un bus di interfacci a 256-bit, per un bandwidth complessivo di 576 MB/s.