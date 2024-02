La Radeon RX 7900 GRE in Europa al prezzo della 4070: nuova best buy?

Il lancio asiatico della Radeon RX 7900 GRE è avvenuto ormai da più di sei mesi, ma i fan europei di AMD non hanno mai smesso di sperare e finalmente è arrivato il momento del definitivo lancio globale.

La Radeon RX 7900 GRE sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 27 febbraio 2024 a un prezzo consigliato che parte da 619,90 euro.

I partner AIB che proporranno le loro versioni di questa scheda video saranno numerosi, tra cui Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire e XFX.

Il cuore pulsante è il chip grafico AMD Navi 31 con 80 unità di calcolo e 5.120 SP, affiancato da 16GB di memoria video di tipo GDDR6 a 18 Gbps su bus a 256-bit e vede la presenza di 64 MB di Infinity Cache e un TBP di 260W.

Secondo AMD, a parità di prezzo con la RTX 4070, la Radeon RX 7900 GRE offrirebbe un rapporto prezzo prestazioni migliore di circa il 14%, dando accesso oltretutto alle tecnologie HYPR-RX tra cui Fluid Motion Frames, che lavora a livello driver (e quindi senza implementazione per singolo titolo) per generare fotogrammi aggiuntivi e migliorare la fluidità complessiva dei giochi.

Sempre a livello tecnologico, proprio come le sorelle maggiori 7900 XT e XTX, anche la 7900 GRE supporta lo standard DisplayPort 2.1 per offrire output superiori in termini di risoluzione e refresh rate (ne abbiamo parlato, ad esempio, nella recensione del monitor Samsung Odyssey Neo G9 57).