Radeon RX 7900 XTX: AMD alla ricerca dell'efficienza... tramite driver?

Se lato CPU è arrivata la smentita sul lancio dei Ryzen 7000X3D per il giorno di San Valentino, chi ha acquistato o è in procinto di acquistare una scheda video del team red può ben sperare per il futuro della top di gamma.

Infatti, se gli utenti della primissima ora avranno notato già da tempo un comportamento particolarmente energivoro delle RX 7900 XTX e XT, AMD sarebbe già da tempo al lavoro per ottimizzarne l'efficienza energetica tramite driver.

Solo lo scorso mese sono già arrivati i primi aggiornamenti che hanno iniziato a prendere di petto la problematica, andando a ridurre l'impatto in determinate situazioni di lavoro, inclusi alcuni scenari di gioco.

Molto interessanti, in tal senso, i recenti test dei ragazzi di ComputerBase, che hanno rilevato l'impatto dell'aggiornamento driver di dicembre sulle flagship current gen di AMD.

Tanto per cominciare, su YouTube si è osservata una riduzione sensibile dei consumi passando da 71 a 46W per la RX 7900 XT e da 81 a 54W per la versione XTX. Un ottimo risultato, se non fosse che la nuova RTX 4080 ne consuma appena 30W per lo stesso carico di lavoro.

Curiosamente, a beneficiare di questa maggiore efficienza sono anche i videogiochi, sebbene il miglioramento si osservi a framerate bloccato. Su Doom Eternal, in particolare, i consumi sono identici con gli FPS sbloccati, ma la situazione cambia drasticamente cappandoli a 144.

Nel grafico in calce potete osservare come si passi da 354W sulla 7900 XTX con framerate illimitato ai 248W a 144 FPS e sulla XT da 306 a 226W, questo con i vecchi driver.

Dopo l'aggiornamento il delta si è allargato enormemente, portando la XTX giù fino a 158W e la XT a 169W.



Insomma, ben fatto AMD, che nel frattempo ha anche annunciato tramite Scott Herkelman che le Radeon 7900 XTX con problemi di surriscaldamento saranno sostituite gratuitamente.