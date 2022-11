Radeon RX 7900 XTX: arrivano le prime immagini della maestosa GPU AMD

AMD ha svelato le Radeon RX 7900 XT e 7900 XTX solo nella giornata di ieri, ma già oggi sono trapelate sul web alcune bellissime immagini delle schede video top di gamma di AMD di nuova generazione, che ci danno un'idea più chiara del design delle due GPU.

In particolare, le immagini che trovate nella galleria in calce a questa notizia si riferiscono ad una Radeon RX 7900 XTX e sono state riportate da QuasarZone, ma il design della RX 7900 XT non dovrebbe essere troppo diverso. A saltare subito all'occhio è chiaramente il fatto che la RX 7900 XT è molto più piccola della RTX 4090 Founders Edition di NVIDIA, il che significa che la scheda potrebbe stare più facilmente nel case di un PC da gaming.

La scheda ha un design triple-fan, dotato cioè di tre ventole di raffreddamento, contro le quattro di alcuni modelli della RTX 4090, con una lunghezza complessiva di 287 millimetri, contro i 300 e passa della top di gamma di NVIDIA.

Inoltre, dalle immagini possiamo chiaramente vedere che la Radeon RX 7900 XT ha due connettori a 8-pin per i cavi di alimentazione, e non un singolo connettore a 16-pin. Ciò significa che, da una parte, la proposta di fascia alta di AMD consumerà meno energia di quella del Team Verde (anche in virtù di performance minori, questo va detto), mentre dall'altra parte non dovrebbe incorrere negli annosi problemi con i cavi fusi della RTX 4090, utilizzando una tipologia di connettore diversa.

In termini di design, poi, troviamo degli accenti con dei LED RGB attorno al frame metallico centrale ed alla ventola centrale, insieme al logo Radeon presente sul lato, anch'esso illuminato da alcuni LED. Inoltre, pare che lo spazio riservato all'heatsink della GPU sia molto maggiore rispetto a quello delle schede Radeon con architettura RDNA2, giustificando anche lo spessore maggiore della RX 7900 XTX rispetto a queste ultime.