Radeon RX 7900 XTX, è testa a testa con la RTX 4080: la conferma di AMD!

Il roboante annuncio della Radeon RX 7900 XTX ha lasciato a bocca aperta un po' tutti, dai fan più accaniti del brand a chi, invece, non si aspettava nulla di particolare: le nuove RDNA3 non solo puntano in alto, ma finalmente sfideranno NVIDIA a viso aperto.

A rivelarlo è stato Frank Azor di AMD, Chief Architect della divisione Gaming, il quale, ai microfoni di PCWorld, ha ribadito con forza la collocazione sul mercato della nuova ammiraglia del team rosso, cioè proprio la Radeon RX 7900 XTX, "progettata per scontrarsi con la RTX 4080, anche se non abbiamo numeri su quest'ultima. Questa è la ragione principale per cui non avete visto comparative. Una scheda video da 999 dollari non potrà mai essere un competitor della RTX 4090, che costa il 60% in più, ma la sfidante della RTX 4080".

Ecco, quindi, per quale motivo lo spazio dedicato a benchmark e comparative è stato così limitato nel corso della presentazione, un dettaglio che non sarà sfuggito agli occhi più attenti e motivo principale di gran parte dello scetticismo sulle nuove schede, che non hanno comunque mancato di sollevare l'entusiasmo dei più.

Come ricordato dallo stesso Azor, la XTX arriverà sul mercato a un prezzo di partenza di 999 dollari, che varrà per l'edizione Reference venduta direttamente da AMD insieme agli 899 dollari della Radeon RX 7900 XT, mentre per il debutto ufficiale sul mercato bisognerà attendere il 13 dicembre 2022.

Nel frattempo, qualora vi foste persi qualche dettaglio, suggeriamo di dare un'occhiata alle splendide foto della Radeon RX 7900 XTX, che mostrano finalmente anche dal vivo il suo maestoso design.