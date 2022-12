Radeon RX 7900 XTX e XT su 3DMark: i primi test sono esaltanti!

I punteggi su Geekbench della RX 7900 XTX hanno lasciato a bocca aperta, soprattutto per via di performance in Vulkan in grado di superare la RTX 4080 di NVIDIA. Con il lancio ufficiale ormai alle porte, in rete sono apparsi anche i primi risultati delle nuove Radeon su 3DMark.

Per l'esattezza, i punteggi apparsi online sono relativi ai benchmark sintetici di Time Spy e di Fire Strike.

Time Spy è stato eseguito sia in modalità Performance (1440p) che Extreme (2160p), mentre Fire Strike, allo stesso modo, in Extreme (1440p) e Ultra (2160p).

Al banco di prova ci sarebbero entrambe le schede flagship di nuova generazione del team rosso, vale a dire la Radeon RX 7900 XTX e la Radeon RX 7900 XT. I punteggi ottenuti da entrambe le schede sono stati una netta conferma di quanto già trapelato qualche giorno fa su Geekbench, perlomeno in termini di gerarchie.

Ci troviamo in una situazione di sostanziale parità tra le due top di gamma di AMD e la RTX 4080 in 4K su Time Spy, mentre a risoluzione più bassa la rappresentante di NVIDIA allunga di qualche punto percentuale. I punteggi ottenuti sono (per riferimento, riportiamo i valori di archivio della RTX 4080 e della RTX 4090 forniti dalla fonte):

Time Spy Extreme (2160p)

RTX 4090 - 19.398 (100%)

RTX 4080 - 14.005 (72%)

RX 7900 XTX - 13.729 (71%)

- 13.729 (71%) RX 7900 XT - 13.687 (70%)

Time Spy Performance (1440p)

RTX 4090 - 35.704 (100%)

RTX 4080 - 28.050 (79%)

RX 7900 XTX - 25.473 (71%)

- 25.473 (71%) RX 7900 XT - 23.897 (67%)

Fire Strike Ultra (2160p)

RTX 4090 - 24.927 (100%)

RX 7900 XTX - 18.853 (76%)

- 18.853 (76%) RTX 4080 - 17.294 (69%)

RX 7900 XT - 16.915 (68%)

Fire Strike (1440p)

RTX 4090 - 45.704 (100%)

RX 7900 XTX - 37.702 (82%)

- 37.702 (82%) RTX 4080 - 33.932 (74%)

RX 7900 XT - 33.497 (73%)

Affidandoci a questi numeri, seppur con tutta la cautela del caso, appare evidente come l'apice della piramide di AMD sia stato progettato in maniera specifica per andare a competere in maniera più o meno diretta con la seconda migliore opzione del team verde senza mai impensierire realmente la RTX 4090, che rappresenta un concetto del tutto nuovo per il segmento Enthusiast.

Se i punteggi della XTX sono interessanti, a colpire ancor di più sono quelli della sorella minore, che riesce a risultare comunque sempre competitiva contro la concorrenza pure con consumi inferiori, dimensioni ridotte e un prezzo ancora più basso.

Per avere certezza della bontà delle nuove proposte di AMD bisognerà aspettare solo il 12 dicembre, ma ricordiamo che per Natale le scorte delle Radeon 7000 potrebbero essere limitate.