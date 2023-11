La Radeon RX 7900M fa faville e batte la RTX 4080: una bomba per notebook

I primi rumor sulla Radeon 7900M trovano finalmente conferma con nuove, scottanti informazioni sulla proposta grafica top di gamma di AMD per notebook da gaming di nuova generazione.

Dopo l'annuncio ufficiale di AMD, nelle ultime ore GizmoSlipTech ha pubblicato i risultati di benchmark di un'unità di prova con la Radeon RX 7900M, nient'altro che la versione mobile della GPU Navi 31, già presente sotto la scocca delle schede video top di gamma prodotte dal team rosso per il segmento desktop.

La scheda, che vanta la presenza di 4.608 Stream Processor con frequenza boost fino a 2.09 GHz e 16GB di memoria video GDDR6 su bus a 256-bit, è stata mostrata all'opera su 3DMark, per l'esattezza su TimeSpy, dove avrebbe ottenuto 19.743 punti come Graphics Score, dove la RTX 4090 Laptop di NVIDIA si ferma circa a quota 21.000, con un gap prestazionale ampio ma non troppo tra le proposte top dei due brand.

Il sistema di prova è un Alienware M18 equipaggiato anche con un Ryzen 9 7945HX senza 3D V-Cache e sarebbe leggermente più economico rispetto alla variante con RTX 4080, sulla quale la 7900M mostra di avere un leggero vantaggio.

Come sempre, vi lasciamo in calce il video in questione, della durata di appena due minuti, in cui lo youtuber mostra in azione la potente macchina targata Dell.