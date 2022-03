Radeon Super Resolution, più FPS per tanti giochi con lo scaler universale!

Dopo il teaser di Radeon Super Resolution, finito in rete dai canali ufficiali AMD solo qualche ora fa, è finalmente arrivata la conferma. I nuovi driver Adrenalin integreranno l'atteso scaler universale.

Con la build 22.3.1 dei driver arriverà quindi l'integrazione di RSR, uno scaler che non necessita di essere implementato all'interno dei giochi, ma che funzionerà proprio a livello di scheda video. Come suggerisce la stessa AMD, questa tecnologia è molto simile a FSR, ma non efficiente allo stesso modo. In effetti, FidelityFX Super Resolution, che ricordiamo essere compatibile con tantissime GPU anche dei competitor, rimane la soluzione di prima fascia per chi è alla ricerca di un boost nel framerate nei titoli più recenti. Tuttavia, FSR deve essere implementato dagli sviluppatori nei singoli giochi e l'algoritmo utilizzato si inserisce all'interno della pipeline prima dell'HUD, che quindi viene riprodotto a schermo a risoluzione nativa.

Con RSR invece, lo scaling viene effettuato su tutto il fotogramma, un attimo prima della produzione dell'output per il monitor. In definitiva, si tratta di un'ottima tecnologia, simile a NVIDIA Image Scaling, che a sua volta è ad appannaggio esclusivo di alcune specifiche schede video del team verde.

RSR, invece, come suggerisce il nome è compatibile con le schede video Radeon RX Serie 5000 o superiori. Quanto alle prestazioni, si riesce a ottenere boost fino a 3x sul framerate, a seconda della qualità desiderata, intellegibile in termini di risoluzione di partenza rispetto alla risoluzione target, come mostrato in calce.