Radio 24 è arrivata sul digitale terrestre: da La Zanzara a Tutti Convocati

Al netto dei cambi di numerazione del digitale terrestre, vale la pena tornare a trattare quest'ultimo per via di una novità non di poco conto. La nota emittente radiofonica Radio 24 ha infatti deciso di garantire questo metodo di fruizione.

Tutto è stato riportato immancabilmente anche da Il Sole 24 Ore nella giornata del 7 novembre 2023 e rappresenta una novità potenzialmente interessante per più di qualche fruitore dei classici canali del digitale terrestre. Infatti, la succitata radio è sbarcata, in modalità audio, al numero 246 del telecomando.

Insomma, a quasi 25 anni dal lancio della popolare emittente radiofonica (in realtà gli anni sono 24, in quanto la data di lancio risale al 4 ottobre 1999), è giunto il momento di una nuova sfida per il gruppo. Ricordiamo in ogni caso che ancora oggi Radio 24 rientra tra le radio più seguite in Italia, quindi si fa riferimento a un approdo non di poco conto sul digitale terrestre.

Al netto del fatto che potrebbe magari interessarvi effettuare una risintonizzazione del TV se non riuscite a trovare il canale, potreste voler approfondire quali sono le trasmissioni di punta di Radio 24. Ebbene, si va da La Zanzara (condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo) a Tutti Convocati (con Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano).