Una radio ha trasmesso lo stesso segnale per 8 anni, sul serio

Avete presente quelle produzioni post apocalittiche in cui c'è un segnale radio che continua a ripetersi, ovviamente con un bel po' di interferenze? Una situazione analoga si è verificata nel mondo reale, ovviamente senza zombie e misteriose scomparse. Semplicemente, probabilmente c'è stata una "dimenticanza".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, Matt Blaze, un ricercatore di sicurezza della Georgetown University di Washington (Stati Uniti d'America), ha scovato un segnale radio costante alquanto insolito. Infatti, quest'ultimo era molto debole e le interferenze causavano difficoltà nel capire la voce (qui potete trovare una registrazione di ciò che veniva trasmesso), cosa che aveva fatto pensare a Blaze che potesse trattarsi semplicemente di un'antenna rotta o simili. Tuttavia, analizzando meglio il segnale, il ricercatore di sicurezza ha scoperto che il messaggio diceva semplicemente di evitare una determinata strada, in quanto trafficata per via della cerimonia di insediamento presidenziale di Barack Obama relativa al suo secondo mandato.

Il segnale era dunque attivo dal 2013, ovvero da otto anni. Incuriosito dalla "radio fantasma", Bill Curry, capo della sicurezza delle comunicazioni presso l'Homeland Security Emergency Management di Washington, ha aiutato il suo team a scovare il segnale, stando anche a quanto riportato da The Drive. Dal 3 marzo 2021 quest'ultimo è stato spento completamente. In un tweet, Blaze ha fatto riferimento a "Fallout 3".

Non abbiamo purtroppo informazioni certe in merito alla provenienza del segnale. Tuttavia, prima che il team di Curry spegnesse quest'ultimo, era stato ipotizzato che probabilmente all'epoca erano state create varie stazioni temporanee per trasmettere questo messaggio. In questi casi, si è soliti fare uso anche di rimorchi a energia solare. Lasciando questi ultimi abbandonati, è possibile potenzialmente portare avanti il segnale per un lungo periodo di tempo.