Quanto è radioattivo il corpo umano? Ecco quale materiale radioattivo possiamo trovare

Le radiazioni non si trovano solo all'interno di una centrale nucleare, ma esistono "continuamente" intorno a noi. Molti isotopi ed elementi radioattivi si trovano naturalmente nell'ambiente, dove entrano nelle piante e nell'acqua e poi finiscono naturalmente nel nostro cibo. Nulla di cui preoccuparsi, ma quanto è radioattivo il nostro corpo?

Le maggiori fonti di radiazioni nei nostri corpi sono tracce di carbonio 14 e potassio 40 (l'alimento più radioattivo che mangiamo è la banana). In media, assumiamo circa 0,39 milligrammi di potassio 40 e 1,8 nanogrammi di carbonio 14 al giorno, una quantità paragonabile all'1% della dose di radiazioni che le persone riceverebbero su un volo di circa 12 ore.

"La maggior parte di questi radioisotopi si fa strada nei nostri corpi attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo e l'aria che respiriamo", ha dichiarato a LiveScience Mike Short, professore associato di scienze e ingegneria nucleare al MIT. Naturalmente, secondo tutte le agenzie della salute del pianeta, le quantità di questi alimenti consumate da una persona media non aumentano significativamente i rischi per la salute legati alle radiazioni.

"Tutto il potassio contiene naturalmente lo 0,011% di potassio 40, quindi tutto intorno a noi è inevitabile", continua Short. "Ci siamo evoluti in un ambiente radioattivo, compreso l'onnipresente potassio 40 che esiste dalla creazione del sistema solare". Ciò significa che "radiazione" non significa necessariamente pericolo e molte volte solo a sentire questa parola si iniziano a pensare le peggio cose, un po' come l'acqua di Fukushima scaricata in mare.