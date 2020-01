I Radiohead digitalizzano l'archivio musicale: lanciata la Public Library

I Radiohead hanno annunciato il lancio di un nuovo progetto chiamato "Radiohead Public Library" che dimostra ancora una volta come la band inglese voglia continuare a puntare sul digitale. La biblioteca digitale altro non è che un archivio telematico di tutto il materiale prodotto dal gruppo di Tom Yorke.

I fan, collegandosi al sito web ufficiale Radiohead.com potranno creare una tessera digitale che permetterà loro di accedere al catalogo completo delle produzioni ed altri contenuti speciali, tra cui materiale grafico, video e le esibizioni live in alta definizione e senza alcuna pubblicità. Ma non è tutto, perchè la Radiohead Public Library comprende anche tutti i b-sides e consente di acquistare il merchandising fuori catalogo, grazie ad un sistema che permette di chiederne la ristampa.

I Radiohead per celebrare l'arrivo del catalogo hanno pubblicato sui servizi di streaming ed i principali negozi alcune rarità, incluso l'EP di debutto Drill, "I Want None of This" dalla compilation benefica Help! A Day in the life, ed i remix TKOL RMX 8.

Nell'annuncio il gruppo ha sottolineato che il progetto ha l'obiettivo di fornire ai fan una fonte più autorevole ed attendibile su tutto quanto riguarda la carriera della band.

Non si tratta della prima volta che Tom Yorke e soci abbracciano i nuovi sistemi tecnologici: poco prima di Natale infatti è stata pubblicata l'intera discografica dei Radiohead su YouTube, a circa tre anni dall'approdo su Spotify e simili.