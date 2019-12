I Radiohead pubblicano l'intera discografica su YouTube

Nel weekend da poco concluso i Radiohead hanno pubblicato su YouTube la loro intera discografia. Ciò vuol dire che ora è possibile ascoltare tutte le canzoni dello storico gruppo inglese in maniera totalmente gratuita sulla piattaforma di streaming di Google.

La pubblicazione è avvenuta attraverso una serie di playlist, ognuna delle quali porta il nome di un album.

Sul canale sono disponibili tutti i dischi: da Pablo Honey, il disco di debutto, a A Moon Shaped Pool del 2016, oltre ad un paio di CD bonus come OK Computer OKNOTOK 1997 2017, In Rainbows Disk 2 del 2009 e "Ill Wind", il b-side dell'ultimo album della band capitanata da Tom Yorke.

Ovviamente non mancano i capolavori Ok Computer e Kid A, dei veri e propri must del genere nonchè tra gli album più apprezzati dell'intera produzione dei Radiohead.

In molti hanno fatto notare una strana coincidenza: la pubblicazione degli album è avvenuta a poco più di una settimana dall'annuncio di Billboard di includere nelle proprie classifiche anche le visualizzazioni di YouTube.

La scelta è comunque lodevole, in quanto implica che gli utenti non dovranno affidarsi ad un servizio di streaming per poter ascoltare le canzoni dei britannici. Fateci sapere cosa ne pensate di questa scelta tramite i commenti.