Radioplayer Italia arriva su Sky Q: l'app disponibile da domani

Sky ha annunciato che dalla giornata di domani l'applicazione RadioPlayer Italia sarà disponibile su Sky Q. Si tratta di un'applicazione che raccoglie centinaia di radio, che potranno essere ascoltare direttamente dal decoder.

RadioPlayer Italia non necessita di registrazione e permette di spaziare nella vasta gamma di generi musicali proposti dalle varie emittenti: il rock, il pop, la musica anni ’80 e ’90, fino al lounge e al relax, solo per citarne alcuni. Anche da Sky Q sarà possibile usare le funzionalità offerte da Radioplayer Italia, come per esempio la funzione “Suggerite” che permette di scoprire le radio vicine alla propria località o affini ai propri gusti musicali.

Gli abbonati a Sky con Sky Q sia via satellite che via internet potranno anche beneficiare del controllo vocale.

"Con l’arrivo di Radioplayer Italia continua a crescere il numero di app presenti su Sky Q, che si conferma il punto di riferimento per chi vuole avere, in un'unica piattaforma, i migliori contenuti Sky e le principali app in streaming, tra cui Netflix, RaiPlay, DAZN, discovery+, Prime Video di Amazon, Disney+, YouTube, Spotify, RTL 102.5 Play" commenta Sky.

Proprio qualche giorno fa su Sky Q è arrivata l'applicazione di RaiPlay. Sky Q sta diventando sempre più un ecosistema completo in cui confluiscono tutte le app dei servizi di streaming.