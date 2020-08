Radiotelescopio di Arecibo: iniziate le indagini per capire la provenienza del guasto

Il Radiotelescopio di Arecibo ha subito un grave guasto in seguito alla rottura di un cavo che ha creato uno squarcio nel piatto di circa 30 metri di lunghezza. Il direttore dell'osservatorio, Francisco Cordova, ha dichiarato che 250 dei pannelli del riflettore primario dell'osservatorio sono stati danneggiati, insieme a diversi cavi di supporto.

I funzionari dell'osservatorio, inoltre, non hanno ancora valutato completamente l'entità del danno o determinato il costo delle riparazioni necessarie per rimettere in funzione il radiotelescopio. Il cavo ausiliario è stato progettato per durare almeno altri 15 o 20 anni, quindi non è chiaro il motivo per cui abbia ceduto.

I funzionari dell'UCF hanno affermato che - da sei a otto pannelli sulla cupola - sono stati danneggiati dal cavo rotto e che la piattaforma utilizzata per accedere è stata lasciata leggermente attorcigliata. Non è ancora chiaro se gli strumenti siano stati danneggiati. Prima che i lavoratori dell'osservatorio inizino a sostituire i pannelli sulla parabola, la loro prima priorità sarà garantire la stabilità strutturale della piattaforma e mantenere il personale al sicuro.

L'Osservatorio di Arecibo è stato chiuso a tempo indefinito fino a quando il telescopio non sarà riparato. Lo strumento è conosciuto per il suo lavoro nella ricerca di vita nell'Universo e di asteroidi vicini alla Terra potenzialmente pericolosi, gli astronomi, inoltre, lo utilizzano per una varietà di ricerche e osservazioni spaziali. Alcuni dei lavori che sono stati sospesi fino a quando il telescopio non sarà stato riparato includono studi sulle onde gravitazionali e sulle pulsar.

Lo strumento si riprenderà, sempre secondo Cordova, poiché è riuscito a sopravvivere ai danni dell'uragano Maria nel 2018 e a un forte terremoto che si è scatenato quest'anno.