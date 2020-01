Il radiotelescopio FAST da 500 metri della Cina è ora ufficialmente operativo

Il radiotelescopio più grande e sensibile al mondo è ufficialmente operativo. Si tratta di un radiotelescopio collocato nel sudovest della Cina e posizionato nella concavità di un bacino naturale. Il progetto per la costruzione dello strumento ha avuto inizio nel 2011 ed è stato completato a settembre 2016.

Secondo Xinhua, i media ufficiali statali cinesi, tutti gli indicatori tecnici di FAST stanno raggiungendo o superando i livelli previsti. Gli obiettivi scientifici dello strumento includono: l'indagine sull'idrogeno neutro su larga scala, osservazioni delle pulsar, rilevazione delle molecole interstellari, rilevamenti dei segnali di comunicazione interstellare e tanto altro.

FAST eseguirà anche due rilevamenti del cielo che dureranno circa cinque anni. I sondaggi occuperanno circa la metà del tempo di osservazione del telescopio, lasciando spazio a obiettivi come la ricerca di esopianeti con campi magnetici, cruciali per l'esistenza della vita. Le capacità dello strumento sono già chiare agli astronomi: il telescopio ha scoperto 102 pulsar in poco più di due anni. La sensibilità di FAST consente di misurare le pulsar circa 50 volte più accuratamente di prima.

D'ora in poi gli scienziati potranno "scoprire altre stelle sconosciute, fenomeni cosmici e leggi dell'universo, o persino rilevare la vita extraterrestre", afferma Li Kejia, uno scienziato del Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics presso l'Università di Pechino. La sua superficie è composta da quasi 4.500 pannelli singoli e ci sono più di 2.200 argani sul lato inferiore dello specchio che possono modellare la sua superficie, formando una parabola rivolta in diverse parti del cielo.

Lo strumento, quindi, promette grandi passi avanti nell'osservazione e nella conoscenza dell'Universo.