Il radiotelescopio HERA svelerà le origini del cosmo?

I ricercatori del MIT, grazie al prezioso contributo di HERA, l'Hydrogen Epoch of Reionization Array, un radiotelescopio situato presso la South Africa Karoo Astronomy Reserve, stanno cercando senza sosta i primi segni di formazione stellare e della struttura primordiale della galassia.

Più precisamente, alcuni scienziati tra cui i docenti del MIT Jacqueline Hewitt e Julius A. Stratton, stanno tentando di capire cosa sia successo durante uno specifico periodo chiamato "alba cosmica", avvenuto circa 400 milioni di anni dopo il Big Bang.

Nell'autunno del 2021, dopo quattro anni di ricerche, gli scienziati avevano già dato un senso ai tanto attesi risultati raccolti ed analizzati durante le prime fasi di costruzione del radiotelescopio.

Nel loro ultimo studio, pubblicato il 7 febbraio su The Astrophysical Journal, hanno infine presentato i dati che indicano la prima formazione stellare, fornendo a tutta la comunità scientifica un quadro più chiaro di quando si siano formate le prime stelle e galassie, ponendo una nuova luce sulle origini dell'alba cosmica.

I risultati ottenuti con HERA sono molto entusiasmanti soprattutto perché sono stati raccolti in una fase molto precoce dello sviluppo del radiotelescopio, che infatti si trova solo ad una frazione delle sue dimensioni finali.

I dati sono stati raccolti da solo 39 delle 52 antenne schierate da HERA, senza considerare che, nella sua forma finale, ci saranno ben 350 antenne totali ad analizzare il cosmo una volta completamente costruito. HERA sarà quindi sufficientemente sensibile da raccogliere set di dati ed informazioni ancora più grandi e da molto più lontano; un vero viaggio indietro nel tempo.

Nicholas Kern, autore principale dello studio, ha affermato: "Siamo solo all'inizio di quello che potremo fare. Questo risultato è la dimostrazione delle potenzialità di questo telescopio. È una dimostrazione di una piccola porzione di analisi dei dati, che è una specie di base di partenza per tutte le analisi future".

Per "guardare nel passato" e scovare l'alba cosmica, HERA utilizza le onde radio a bassa frequenza così da identificare segnali molto difficili da osservare. Infatti a differenza dei telescopi tradizionali, come Hubble, che osservano strutture visibili come le galassie che costituiscono solo il 5% della materia osservabile nello spazio, HERA punta ad analizzare il restante 95%, cioè quello che si trova tra le galassie, compreso l'idrogeno a bassa densità.

Con alcuni risultati ottenuti, ad esempio, il team è stato in grado di fornire prove capaci di escludere diverse possibili teorie sulla formazione delle galassie. In particolare, diversi dati rivelano come debba esserci stato un meccanismo specifico in grado di riscaldare l'idrogeno nello spazio, a dimostrazione della presenza di buchi neri all'interno delle galassie.

Qual è l'origine del Big Bang? Questa è da sempre una delle domande che più tormenta gli scienziati, chissà se con il completamento di HERA si potrà dare una risposta. Sapevate inoltre che anche l'ESA ha utilizzato lo stesso nome del radiotelescopio per un suo progetto, ma in questo caso Hera è una missione spaziale per deflettere gli asteroidi.