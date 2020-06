Il radiotelescopio più grande del mondo verrà utilizzato per cercare gli alieni

La ricerca della vita aliena intelligente ha sempre affascinato tutti. La speranza di trovare una civiltà simile alla nostra ha alimentato le ricerche e gli studi per trovarla e, anche se fino ad adesso non abbiamo scoperto nulla, gli esperti non demordono e continuano nella loro, incredibile, impresa. Anche la Cina si unisce alla ricerca.

I media statali cinesi hanno annunciato che la nazione lancerà la sua missione di caccia alla vita aliena entro la fine dell'anno. Lo sforzo coinvolgerà il telescopio di 500 metri della Cina (FAST), costruito nel 2016 ed è tornato operativo a gennaio dopo anni di test. Il paese ha un obiettivo ambizioso: vuole trovare la vita extraterrestre intelligente, non solo prove della vita passata su altri pianeti.

La caccia inizierà a settembre, secondo quanto riportato dai media. Per la cronaca, FAST è attualmente il più grande telescopio del suo genere in funzione e include speciali tecnologie avanzate che aiuteranno gli scienziati a scegliere i segnali ricevuti, riducendo i falsi positivi e aiutando a restringere quelli che potrebbero aver avuto origine al di fuori del nostro sistema solare. Nel dicembre 2019, la China Central Television ha affermato che il radiotelescopio aveva già rilevato 99 pulsar, provenienti da stelle di neutroni.

Purtroppo, i segnali raccolti potranno anche essere creati dalla stessa attività umana e, in questo momento, i funzionari affermano che è in corso un aggiornamento e un nuovo piano di osservazione è in fase di preparazione. Il team dietro la missione prevede di migliorare il telescopio nei prossimi tre anni, in cui sarà incluso un aumento del 50% del tempo di osservazione effettivo.

Molti paesi si stanno mettendo alla ricerca della vita intelligente nell'Universo, e la Cina si è unita alla "causa".