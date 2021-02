La raffigurazione fallica presente in questa pietra romana è stata scoperta in Inghilterra

Degli studiosi del Regno Unito, studiando un blocco di pietra staccatosi da una macina risalente a 2000 anni fa, hanno rivelato una gigantesca incisione a forma di fallo. E' probabile che l'intera e fragile struttura di cui questo piccolo macigno fece parte sia stata creata durante la dominazione romana nelle isole britanniche.

Per comprendere gli eventi che hanno permesso alla comunità accademica di arrivare a questa bizzarra rappresentazione, dobbiamo fare un salto nel tempo e tornare indietro, tra il 2017 e il 2018.

Secondo l'ente "Oxford Archeology", in quel periodo, in una zona vicino Cambridge, vi era un progetto per la costruzione dell'autostrada A14. Per poter proseguire, però, con i lavori, era necessario condurre delle ricerche archeologiche per assicurarsi che l'area fosse libera da un qualsiasi reperto storico.

Per questo, si diede inizio ad una serie di scavi, che portarono alla luce, nel giro di un anno, circa 300 macine antiche. Fra le centinaia di queste, tuttavia, come viene affermato nello studio pubblicato nella rivista "Britannica", gli studiosi notarono un particolare blocco di pietra, staccato da uno di questi strumenti per la macinazione del grano. Esso aveva dei segni ben riconoscibili: due croci scolpite nella parte inferiore e un grande fallo nella parte superiore - quest'ultimo, tra l'altro, in eccellenti condizioni.

Come spiegato in una precedente notizia, la rappresentazione dei genitali maschili non era per niente bizzarra durante l'era romana. Sparsi per il mondo, persino sul Vallo di Adriano, sono stati trovati centinaia di reperti (soprattutto amuleti) con questa precisa immagine.

E' possibile che, nel caso di questa pietra, vi siano due motivi precisi che giustificano la sua presenza: prima di tutto, macinare il grano era un lavoro manuale che richiedeva, seppur con l'ausilio di una rudimentale macchina, una grande forza e il fallo era proprio il simbolo di questa e della virilità; in secondo luogo, i romani credevano che raffigurare i genitali maschili negli oggetti fosse un piccolo rituale necessario per far proteggere sé e la comunità dagli spiriti maligni, che avrebbero potuto portare carestie e sofferenze.

Tuttavia, gli scavi condotti vicino Cambridge non hanno portato alla luce solo questo bizzarro oggetto. Fra le altre scoperte, vi rientrano: frammenti di zanne di mammut e rinoceronti, una delle più antiche testimonianze di un birrificio inglese (risalente al 400 a.C.) e persino la seconda moneta in oro che rappresenta il poco noto imperatore Ulpio Cornelio Leliano (o Lolliano), che, usurpando il titolo, governò solo due mesi - prima di morire nel 269 d.C.