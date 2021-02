Raffigurazioni davvero strane, con teste giganti, trovate in una grotta in Tasmania

Nella Swaga Swaga Game Reserve, nella Tanzania centrale, nel 2018 sono stati trovati 52 rifugi rocciosi precedentemente non documentati, deliberatamente dipinti con arte rupestre. Erano scomparsi quasi del tutto, tranne per una manciata. Quelli sopravvissuti sono davvero molto strani, vediamo perché.

Il sito, chiamato Amak'hee 4, è stato dipinto in modo elaborato con un fregio di arte figurativa, comprese tre figure misteriose e antropomorfe con teste estremamente grandi. La grotta è stata dipinta quasi interamente in pigmento rosso, ad eccezione di cinque figure in bianco; risale all'epoca delle società di cacciatori-raccoglitori nella regione di qualche centinaio di anni fa.

Sul pannello sono raffigurati animali che sembrano assomigliare a gnu, bufali e persino una giraffa, oltre a figure simili a umani con grandi teste. "Particolarmente degno di nota tra i dipinti di Amak'hee 4 è una scena incentrata su tre immagini", scrive l'archeologo Maciej Grzelczyk dell'Università Jagellonica in Polonia nel suo articolo. "In questo trio, le figure sembrano avere teste di bufalo stilizzate".

Le corna di bufalo svolgono un ruolo significativo in alcuni rituali Sandawe - il popolo che abitava molto tempo fa in queste zone. Non lontano da Amak'hee 4, nella regione di Kondoa, nella Tanzania centrale, due dipinti di rifugi rocciosi in particolare si somigliano tra loro. Tutti e tre i siti mostrano figure simili, con teste grandi, sebbene le figure Kolo sfoggiano un motivo a strisce, interpretato come un copricapo (così come vedrete in calce alla notizia).

In Amazzonia, negli ultimi tempi, sono stati scoperti dipinti rupestri raffiguranti animali estinti.