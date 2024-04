Su questo Raffreddatore per CPU a Liquido c'è un Coupon di 35 euro!

DeepCool LT520, Raffreddatore per CPU a Liquido AIO Premiumi crea un "cubo di ghiaccio geometrico" per creare un'illuminazione LED Aura Sync ARGB visivamente straordinaria per gli appassionati di giochi. Il coupon di 35 euro applicabile con una semplice spunta ti consentirà di pagarlo solo 89,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Continuiamo nel viaggio alla scoperta di questo raffreddatore. A partire dal design a microcanali della pompa di quarta generazione che ottimizza il flusso del refrigerante. Mentre il motore brushless trifase fino a 3100RPM combina una spessa piastra di rame puro per massimizzare l'efficienza di raffreddamento complessiva.

Rinnovata struttura della pompa a doppia camera in grado di portare il liquido fresco nella camera della piastra fredda per raffreddare la CPU prima di farlo circolare nella camera del motore per raffreddare il motore. In questo il motore sarà reso più efficiente, ma, al contempo, scaricando meno calore nel circuito.

Combina la pompa di quarta generazione con il radiatore ad alta densità e le ventole DeepCool FK120 per fornire un'efficiente dissipazione del calore con un TDP di 280w.

Infine, i tubi dell'acqua misurano 410 mm di lunghezza e sono dotati di due clip per una gestione ordinata nel case del PC. La ventola DeepCool FK120 FDB fino a 2250 giri al minuto offre un flusso d'aria di 85,85 CFM.

