Questa ragazza è davvero sfortunata: è allergica... all'acqua

Per quanto possa apparire bizzarra, si tratta di una condizione rara e davvero dolorosa. Scopriamo insieme la vita di una ragazza di 25 anni di Fresno in California, allergica all'acqua.

Si chiama nello specifico "orticaria acquagenica", e rientra di diritto nella lista delle 5 allergie più strambe di sempre. Tessa Hansen-Smith ha sviluppato questa rarissima forma allergica quando aveva circa 8 anni. Da quel momento, ogni cosa apparentemente "normale" per lei è un possibile problema.

"Uscivo dalle docce e avevo enormi lividi sulla pelle, e il mio cuoio capelluto sanguinava dopo la doccia. Stare sotto la doccia per più di 5 minuti, cercando allo stesso tempo di non svenire mentre vado in iperventilazione mentre l'acqua mi colpisce, non è un'esperienza rilassante come può essere per gli altri", ha detto ad ABC-30.

Secondo l'Istituto Nazionale della Sanità infatti: "È una condizione rara in cui l'orticaria si sviluppa rapidamente dopo che la pelle entra in contatto con l'acqua, indipendentemente dalla sua temperatura e colpisce più comunemente le donne".

Si tratta di una condizione realmente rara, con alcune stime che parlano di meno di 250 casi in tutto il mondo. Proprio per tale motivo purtroppo, le cause sono ancora oggi sconosciute.

Tessa afferma chiaramente che anche un semplice gesto come bere dell’acqua, le causa una terribile sensazione di bruciore. L’unica alternativa al momento fattibile, sembrerebbe il latte poiché il suo contenuto di acqua è controbilanciato da grassi e proteine.

Come se non bastasse, anche le proprie lacrime o il sudore le causano lividi e orticaria, come potete osservare nelle immagini presenti nel link in calce.

Inoltre, uno dei commenti maggiormente presenti sulle sue pagine social, riguarda il modo di lavarsi e prendersi cura di sé. La stessa Tessa afferma su Instagram che: "Ho pulito il mio corpo con salviette umide progettate appositamente qua e là, ma anche quelle fanno male".

Purtroppo, dopo la recente pandemia di Covid-19 è divenuta talmente disidratata da sviluppare anche la colite ischemica: "Non sto migliorando la mia salute perché la mia condizione sta semplicemente peggiorando", ha affermato la ragazza.

Dopo l’uomo allergico all’aria fredda, ecco dunque un’ennesima bizzarra (ma terribile) allergia. Ciononostante, Tessa si dimostra realmente una forza della natura, sperando di diventare presto infermiera al fine di poter aiutare il prossimo.