Una ragazza morta si è ritrovata a essere la più baciata della storia, ecco in che senso

Come ha fatto una ragazza morta a Parigi in un tragico incidente a diventare la più baciata di tutta la storia? Non conosciamo il suo nome o la sua vita, ma sappiamo la sua dipartita: è annegata nel fiume Senna alla fine del XIX secolo, ma la sua espressione angelica - anche dopo la morte - ha contribuito a salvare milioni di vite.

Conosciuta come L'Inconnue de la Seine (La donna sconosciuta della Senna) si stima avesse circa 16 anni al momento della morte e venne trasportata in obitorio e messa "esposta" al pubblico accanto ai corpi di altri morti sconosciuti ai fini dell'identificazione (è una cosa grottesca, ma all'epoca si usava fare in questo modo).

Secondo un racconto, lo sguardo sereno, pacato e tranquillo della ragazza, anche dopo aver passato l'inferno, venne notato da un'inserviente che lavorava nella struttura. Quest'ultimo fece un calco il gesso del suo viso e in poco tempo l'affascinante somiglianza dell'Inconnue fu riprodotta in facsimili venduti nei negozi di souvenir di Parigi, poi in Germania e nel resto d'Europa.

La maschera di questa sconosciuta venne descritta dal filosofo e scrittore Albert Camus come la "Gioconda annegata" e divenne un'ambita icona culturale, ma anche poeti e romanzieri ne rimasero affascinati. Mezzo secolo dopo l'esplosione della sua fama in tutto il vecchio continente, Asmund Laerdal, un produttore di giocattoli norvegese, inventore della plastica e di bambole realistiche (per il periodo) dopo il quasi annegamento del figlio, decise di creare un modello in scala 1:1 per mettere in pratica la tecnica della "rianimazione cardiopolmonare" (che alle volte può salvare anche gli elefanti).

Così, insieme a un team di esperti e il medico austriaco Peter Safar, Laerdal realizzò la sua impresa. Quale aspetto utilizzare per il viso? Ovviamente una maschera dal volto sereno che aveva visto appesa al muro a casa dei suoceri: L'Inconnue. Questo è stato il primo "simulatore di pazienti" di maggior successo di sempre, responsabile di aver salvato centinaia di milioni di persone e di aver fatto imparare a molti le basi del salvataggio di una vita. Lo stesso vale anche per le cellule immortali di Henrietta Lacks.

Oltre a ciò, quello dell'Inconnue è anche il volto più baciato di chiunque altro nella storia. Adesso le vicende della ragazza annegata potrebbero non essere vere, poiché ci sono degli scettici che sembrano aver trovato molte stranezze nel racconto (ad esempio il volto di una persona morta per annegamento dovrebbe essere gonfio), ma nonostante ciò è bello credere a questa versione - forse un po' romanzata - di questa storia.