Questa ragazza non ha ruttato per tutta la vita, per paura di vomitare (incredibile)

Elizabeth McCafferty, giornalista per conto de The Guardian, ha intervistato Brittany Sangastian: una ragazza che non ha mai ruttato per 20 anni della sua vita. Brittany sviluppò, dopo aver assistito a un episodio di emesi (vomito) del fratellino, una fobia legata alla rimessione violenta di liquidi gastrointestinali.

A causa di questa emetofobia, Brittany ha cercato per tutta la vita di evitare il vomito, tentando inconsciamente di opprimere ogni stimolo di eruttazione. Tuttavia, intorno ai 13 anni, ha iniziato ad avvertire strani rumori gutturali provenienti dalla gola e spesso doveva far fronte a dolori alla pancia al termine dei pasti.

Solo a 18 anni, la povera ragazza ha realizzato di non aver mai vomitato né eruttato dopo il fatidico episodio del fratello. Nel frattempo, il problema è peggiorato e i rumori gutturali sono diventati molto più fastidiosi, registrando fino a otto ore ininterrotte di rumori. Per questo motivo, si è vista costretta a riadattare la sua vita e la sua dieta, anche in virtù della legittima vita sociale che era minata dal disturbo imbarazzante.

Dopo aver scoperto che la sua condizione era una disfunzione retrograda del muscolo cricofaringeo, Brittany Sangastian ha viaggiato con la famiglia fino a Chicago, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico, il quale è andato a buon fine.

La ragazza ha sperimentato un miglioramento immediato, anche se ha dovuto fare i conti con interminabili e incontrollabili episodi di eruttazione, prima di godere di una situazione gastrointestinale stabile.