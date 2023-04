Una ragazza ha trovato un tesoro vichingo in un... campo di grano

Un tesoro di quasi 300 monete vichinghe è stato scoperto da una giovane ragazza usando un metal detector in un campo di grano in Danimarca. Quando si dice un colpo di fortuna...

È vero, sicuramente sono più piccole rispetto agli scudi vichinghi utilizzati in battaglia, ma insieme a varie monete, il tesoro conteneva anche una serie di pezzi di gioielleria in argento. Come se non bastasse, due degli oggetti scoperti sono "particolarmente interessanti", hanno osservato gli esperti del Museo storico locale dello Jutland settentrionale.

Nello specifico si tratta di due sfere riccamente decorate e intrecciate su un piccolo pezzo di asta d'argento tagliata. È così grande e di alta qualità, che probabilmente si tratta di un oggetto di origine irlandese appartenente ad un vescovo o a un re, "perso" quasi sicuramente durante una spedizione o un saccheggio.

Per i vichinghi che originariamente saccheggiarono il tesoro, naturalmente, non era il valore artistico di un oggetto che contava, ma la quantità d'argento che potevano recuperare da esso dopo averlo fuso.

Il tesoro risale a più di 1.000 anni fa: le monete danesi sono state datate agli anni '70 o '80 d.C., durante l'ultimo periodo del regno di Harald Blåtand, detto anche "Bluetooth" (si, avete letto bene, è proprio da lui che deriva il moderno metodo di condivisione). Come facciamo a datarlo con così tanta precisione?

Semplice, i ricercatori si sono trovati dinnanzi alla raffigurazione della famosa conversione al cristianesimo del re Harald. Inoltre, le monete presentano una croce su un lato, che non sarebbe stata presente prima della metà degli anni '60 circa. Il tesoro è stato ritrovato vicino a quella che un tempo era la fortezza vichinga di Fyrkat, un castello che fu utilizzato solo per un breve periodo intorno all'anno 980.

Vale la pena ricordare dunque, che similmente al contadino che scoprì per caso un mosaico bizantino nel suo giardino qualche tempo fa, ancora una volta riusciamo ad individuare pezzi importanti della nostra storia in modo totalmente casuale.