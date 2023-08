Ragazzi fanno causa al loro stato per il cambiamento climatico e vincono

Un gruppo di giovani attivisti ha ottenuto una vittoria senza precedenti in tribunale. In Montana, uno stato americano noto per le sue risorse naturali, un giudice ha deciso a favore di questi giovani ambientalisti che avevano citato in giudizio lo stato per la sua promozione dei combustibili fossili.

Questi giovani sostenitori dell'ambiente hanno sottolineato come tale promozione danneggi il loro diritto a un "ambiente pulito e salubre".

La causa, denominata "Held v. Montana", ha visto come protagonisti 16 giovani. Durante il processo, hanno fornito testimonianze commoventi sulle ripercussioni del cambiamento climatico nelle loro vite. Un adolescente asmatico, ad esempio, ha raccontato di sentirsi "prigioniero nella propria casa", dovendo proteggersi sia dal rischio di infezione da COVID-19 che dal fumo degli incendi boschivi.

Julia Olson, fondatrice di Our Children's Trust, ha commentato la riuscita dicendo: "È una grande vittoria per il Montana, per i giovani, per la democrazia e per il nostro clima. Altre decisioni come questa arriveranno sicuramente". Questa, come sottolineato dal Washington Post, è la prima causa costituzionale sul clima guidata da giovani ad andare in tribunale negli Stati Uniti. La sua vittoria rappresenta un enorme trionfo non solo per i giovani querelanti, ma per tutti gli attivisti del clima.

Mentre il mondo celebra questa vittoria, è importante ricordare che ci sono molte altre cause simili in attesa di giudizio.