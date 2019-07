I ragazzi non sognano più di fare gli astronauti, ora vogliono diventare youtuber

Le generazioni precedenti sono cresciuti con il mito dell'allunaggio, e all'epoca (come spiegavamo anche qui) gli astronauti erano considerati alla stregua delle rockstar. Così, il luogo comune imponeva che tutti i ragazzini sognassero di fare gli astronauti. Ora, svela uno studio di LEGO, la loro ambizione è quella di fare gli youtuber.

LEGO ha commissionato ad Harris Poll uno studio in occasione dei 50 anni della missione Apollo. Sono stati intervistati oltre 3000 ragazzini provenienti dalla Cina, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. L'obiettivo era quello di capire la loro conoscenza e le loro opinioni sullo Spazio e la storia della sua esplorazione.

Quando i sondaggisti hanno chiesto ai giovanissimi cosa vorrebbero fare da grandi, 3 su 10 hanno risposto di sognare un futuro da youtuber o vlogger. Solo l'11% ha messo tra le sue preferenze la carriera da astronauta.

Altri hanno detto di voler fare gli atleti di professione, i musicisti o gli insegnanti. Queste erano le cinque opzioni da cui poter scegliere.

I ragazzi che hanno mostrato un maggior interesse per lo Spazio e che hanno manifestato il desiderio di voler fare gli astronauti con una frequenza maggiore sono quelli cinesi. Sarà perché la Cina sta diventando una potenza spaziale proprio in questo momento, ed è in questi anni che il Paese sta portando a casa alcuni dei traguardi più significativi sul fronte dello studio e dell'esplorazione spaziale — si pensi all'incredibile atterraggio di Chang'e-4 sulla regione più remota della Luna.