Un ragazzino di 12 anni è diventato milionario crypto con delle balene NFT

Mentre un buon numero di persone sta ancora cercando di comprendere che cosa sono gli NFT, qualcuno sembra essere riuscito a guadagnare con questi token crypto. Più precisamente, A finire al centro dell'attenzione a livello globale è un ragazzino di 12 anni.

In particolare, stando a quanto riportato da SlashGear, Benyamin Ahmed è un 12enne di Londra (Regno Unito) che è riuscito a generare guadagni per almeno un milione di dollari in criptovalute grazie alla sua collezione NFT Weird Whales. Per intenderci, potete dare un'occhiata alle opere del ragazzino sul noto marketplace NFT OpenSea. Come si può vedere da quest'ultimo sito Web, sono coinvolti in totale circa 1.900 ETH, ergo potete facilmente capire che le cifre in ballo sono piuttosto elevate.

Chiaramente in ben pochi si aspettavano che gli NFT legati alle illustrazioni delle "strane balene" realizzate dal 12enne, lanciati nel giugno 2021 e trattati anche dal The New York Times, sarebbero diventati così popolari tra la community (a tal proposito, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento su quanto costa creare un NFT su OpenSea). Eppure, il successo della collezione è stato enorme.

Pensate che Ahmed ha a quanto pare iniziato a scrivere codice già a cinque anni e ha generato da solo un totale di 3.350 immagini da inserire nella succitata collezione. Un altro aspetto interessante della storia è che il ragazzino ha affermato, nell'ambito di un'intervista rilasciata al New York Post risalente a febbraio 2022, di non avere nemmeno un conto tradizionale in banca (mantenendo dunque tutti i guadagni in criptovalute). Tra l'altro, Ahmed adesso starebbe lavorando ad altre collezioni con designer professionisti che in passato hanno svolto lavori anche per Disney e Marvel.

Crediti immagine copertina: New York Post.