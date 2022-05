Questo ragazzo di 13 anni si è appena laureato in Fisica a pieni voti

Elliott Tanner è quello che potremmo definire un "bambino prodigio" a tutti gli effetti. All'età di soli sette mesi pronunciò le sue prime parole, a due anni sapeva a memoria l'alfabeto, prima in inglese e poi in svedese, e a cinque anni parlava della logica dietro un acceleratore di particelle mentre i suoi coetanei parlavano di cartoni.

Queste sue incredibili capacità non sono certo sfumate negli anni: recentemente il tredicenne si è laureato all'Università del Minnesota con una laurea in Fisica. "Mi sento estatico. È un'esperienza davvero surreale", ha dichiarato lo stesso Elliott a una recente intervista con LiveScience.

Il bambino ha davanti a sé un brillante futuro: è già stato accettato nel programma di dottorato in Fisica dell'Università del Minnesota, per studiare ulteriormente la Fisica Teorica delle Alte Energie. I suoi genitori, come potrete immaginare, sono "incredibilmente orgogliosi" del duro lavoro e della dedizione che ha dimostrato il giovane.

"La mia passione per la fisica nasce dal modo in cui la materia funge da vettore per la matematica senza che la materia venga impantanata da quanto sia formalizzata. La fisica è più basata sull'intuizione e di conseguenza ispira il mio interesse nel perseguire una formazione universitaria in fisica", afferma Elliott.

Attualmente il bambino prodigio ha dei problemi riguardanti le tasse per il dottorato (i genitori non immaginavano di mandare il loro figliuolo a 9 anni al college). L'università di solito fornisce agli studenti uno stipendio, un'assicurazione sanitaria e un'esenzione dalle tasse scolastiche. Tuttavia, il dipartimento di fisica ha deciso di non fornire questo privilegio a Elliott poiché non è sicuro di affidare al ragazzo responsabilità di insegnamento, che è una parte significativa del programma.

