Questo ragazzo può cambiare a piacimento la dimensione delle sue pupille

Uno studente di 23 in Germania sembra essere capace di ridurre e allargare le sue pupille a piacimento, qualcosa che si pensava fosse impossibile prima di adesso. Sono due piccoli muscoli nell'occhio che permettono all'uomo di dilatarle o ingrandirle.

In precedenza era noto che alcune persone fossero capaci di modificare la dimensione della pupilla a piacimento, ma utilizzando metodi indiretti. Ad esempio, i ricercatori sapevano già che il pensiero del Sole potrebbe far ridurre le dimensioni delle pupille, mentre pensare a una stanza buia o calcolare mentalmente qualcosa potrebbe dilatarle.

Tutto è cambiato fino a quando uno studente di psicologia dell'Università di Ulm, in Germania, ha contattato Christoph Strauch, autore senior del nuovo caso clinico e assistente professore di psicologia sperimentale dipartimento dell'Università di Utrecht, nei Paesi Bassi. Quando aveva 15/16 anni il giovane - identificato nel caso clinico dalle sue iniziali, DW - si rese conto del suo "potere".

"Far ridurre la pupilla è come stringere, tendere qualcosa; ingrandirla è come rilasciare completamente, rilassare l'occhio", ha detto DW ai ricercatori. All'inizio, il ragazzo cambiava la dimensione della pupilla mettendo a fuoco un oggetto, ma con la pratica ha imparato a farlo senza utilizzare nulla. Tutto quello che deve fare, secondo quanto ha riferito ai ricercatori, è concentrarsi.

"É sorprendente, perché si pensava fosse impossibile", ha dichiarato Strauch. I ricercatori in una serie di test hanno confermato che DW aveva effettivamente questa capacità. Dopo aver fatto una scansione celebrale, i ricercatori hanno riscontrato una maggiore attivazione di alcune parti del cervello coinvolte nella volontà o nella capacità di decidere e fare qualcosa.