Il ragazzo che ha ispirato 'L'esorcista' è diventato ingegnere della NASA

Nell'estate del 1949 una storia ha iniziato a diffondersi negli Stati Uniti: un ragazzo (chiamato Roland Doe per proteggere la sua identità) era stato impossessato dal diavolo ed è stato liberato soltanto dopo 20-30 esorcismi da parte di un prete cattolico. Anni più tardi quel ragazzo è diventato un ingegnere della NASA nel programma Apollo.

"Il ragazzo scoppiava in un violento turbinio di urla, imprecazioni e voci in frasi latine - una lingua che non aveva mai studiato - ogni volta che il prete raggiungeva il punto culminante del rituale", sosteneva un articolo del Washington. Articolo dopo articolo, i dettagli della storia diventavano sempre più elaborati e intricati.

La vera storia è molto più banale e "cauta". Roland Doe (che in realtà si chiamava Ronald Edwin Hunkeler) era "semplicemente" un ragazzo problematico in una famiglia estremamente religiosa. I dettagli sulla sua possessione, almeno quelli verificabili, possono essere spiegati con facilità senza attribuire il suo comportamento al "diavolo".

Un giovane sacerdote che è stato testimone degli eventi ha infatti spiegato, ad esempio, che la parte in cui il ragazzo parlava frasi latine era forse una "presa in giro" ai preti; inoltre non c'è stato alcun cambiamento nella voce di Ronald e il protagonista della storia non aveva una forza sovraumana - come affermavano i giornali dell'epoca.

La parte ripresa in tutte le storie del "letto che si muoveva da solo", inoltre, può essere spiegata da un letto a rotelle che si è mosso dopo che i sacerdoti si sono appoggiati ad esso. Esorcismo o no, Hunkeler lavorando come ingegnere della NASA ha brevettato una tecnologia di sua invenzione che ha aiutato le navette spaziali a resistere al calore estremo del decollo e del rientro dalla Terra.