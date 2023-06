Questo ragazzo si è laureato a 14 anni e ha trovato lavoro da SpaceX

Di tanto in tanto capita di sentire di ragazzi prodigio che riescono a completare il loro percorso di studi universitari in poco tempo. Così Kairan Quazi di soli 14 anni, la settimana prossima diventerà l’adolescente della Bay Area ad essere il più giovane laureato dell’Università di Santa Clara e ha già trovato lavoro da SpaceX.

"Prossima fermata... SpaceX!!! Ho accettato una posizione come Software Engineer presso una delle aziende più cool del pianeta!" scrive Kairan su Instagram. "Grazie a tutti per aver continuato a seguire il mio folle viaggio!" L'adolescente si trasferirà a Redmond, Washington, per il lavoro insieme alla compagnia della madre.

Quazi è quello che può essere definito un bambini prodigio: quando aveva due anni parlava con frasi complete e i suoi medici valutarono il suo QI e lo trovarono "al di sopra del 99,9° percentile" - ovvero un QI uguale o superiore a 149 - quando aveva nove anni. Poiché il normale lavoro scolastico non poteva sfruttare le capacità del ragazzo, Quazi iniziò a frequentare le lezioni universitarie al Las Positas College e poi si trasferì a Santa Clara.

Il curriculum del ragazzo, anche prima di entrare a lavorare per Elon Musk, è davvero incredibile per la sua età: secondo il suo profilo LinkedIn, Quazi è stato uno stagista di ingegneria del software presso la società di machine learning Blackbird.AI e ha condotto uno stage presso lo Human AI Lab di Intel Lab. Siamo sicuri si troverà bene con SpaceX.