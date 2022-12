Ragazzo non dorme per 11 giorni per un esperimento e le conseguenze sono terribili

Dormire è importantissimo e perdere anche solo 16 minuti di sonno durante la notte è già troppo... immaginatevi non dormire per 11 giorni (264 ore) quanto possa essere disastroso per un essere umano, e c'è stato qualcuno che è rimasto sveglio così a lungo: Randy Gardner nel 1963 per un progetto scolastico.

L'obiettivo? Esplorare gli effetti della privazione del sonno sulle prestazioni cognitive e fisiche. All'epoca la privazione del sonno non era un argomento ben conosciuto, ma fortunatamente Randy venne salvato dal ricercatore del sonno di Stanford, il dottor William C. Dement.

"Probabilmente all'epoca ero l'unica persona sul pianeta che avesse effettivamente svolto ricerche sul sonno", disse Dement alla BBC. “I genitori di Randy erano molto preoccupati che la sua azione potesse essere davvero dannosa per lui. All'epoca non sapevamo se un'azione del genere portasse o no alla morte."

Su richiesta dei suoi genitori, l'esperimento di Randy venne supervisionato da Dement, così come dal tenente comandante John J. Ross della US Navy Medical Neuropsychiatric Research Unit di San Diego. Per tenerlo sveglio, il team di scienziati lo faceva giocare a flipper e basket, gli impediva di sdraiarsi e lo faceva parlare attraverso la porta del bagno ogni volta che ci andava.

Già durante il secondo giorno senza sonno iniziarono gli effetti collaterali dell'esperimento: il ragazzo di soli 16 anni aveva difficoltà a identificare gli oggetti al tatto; il terzo giorno era diventato lunatico ed eseguiva con difficoltà gli scioglilingua, mentre durante il quarto giorno iniziarono le sue prime allucinazioni e alcuni episodi di delirio.

Dopo questo punto, tutto peggiorò. Nei giorni successivi, il suo modo di parlare rallentò e cominciò a farfugliare, mentre la sua memoria peggiorava: Randy cominciava delle frasi, poi si fermava a metà, venendo interrotto completamente da un nuovo pensiero. L'ultimo giorno del suo esperimento, il ragazzo era diventato uno "zombie inespressivo" e aveva bisogno di suggerimenti costanti per rispondere a qualsiasi domanda.

Era impossibile anche effettuare dei test, poiché Randy non riusciva a fare nemmeno le operazioni più semplici. Durante la privazione del sonno, alcune aree del suo cervello erano in una sorta di stato "addormentato" per tutto il tempo, secondo quanto affermato dagli scienziati. Da allora, pensate, ci sono state delle persone che hanno superato il record di Gardner, ma il Guinness dei primati ha smesso di pubblicare qualsiasi tentativo per non incoraggiare un'attività così dannosa.