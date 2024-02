Ragazzo usa ChatGPT per parlare con 5mila ragazze su Tinder e conoscere la futura moglie

L’intelligenza artificiale di OpenAI e ChatGPT usata come Cupido per trovare l’amore su Tinder? Un ragazzo ci è riuscito. A riportare la storia di Aleksandr Zhadan, un ragazzo di Mosca single dal 2021, è Gizmodo.

A quanto pare, Zhadan ha deciso di programmare GPT-2 di OpenAi per farlo diventare il suo Cupido. Il chatbot infatti è riuscito a conversare con 5.239 donne su Tinder, programmando oltre 100 appuntamenti ma, soprattutto, riuscendo a trovare quella che poi sarebbe diventata la futura moglie.

Il chatbot è stato programmato sulla base dei suoi interessi, ma era anche in grado di programmare gli appuntamenti ed aggiungerli al suo Google Calendar. Zhadan ha addestrato GPT-2 per fare in modo che potesse mettere mi piace alle ragazze che corrispondevano alle sue preferenze, ma ha anche filtrato i profili in base a segni zodiacali, preferenze alcoliche ed altro. La prima versione del bot era in grado di inviare messaggi e tenere conversazioni, ma non era preciso ed infatti ha chiesto ad una donna di “fare una lunga passeggiata nel bosco”. In un altro caso, ChatGPT ha promesso alla ragazza che le avrebbe portato della cioccolata e dei fiori, m quando Zhadan si è presentato a mani vuote non ha fatto una bella figura. Solo con GPT-3, 3.5 e 4 la situazione è migliorata.

L’assistente alla fine ha ristretto la cerchia ad una sola ragazza, Karina Vylshakaeva: i due si sono incontrati nel dicembre 2022 dopo che la ragazza aveva di fatto parlato solo con GPT durante i primi mesi di relazione. Solo dopo alcuni appuntamenti, Zhadan ha disattivato GPT su Tinder, in quanto convinto di aver trovato la donna della sua vita con cui vive dal 2023.

Successivamente, GPT è diventato a tutti gli effetti un suo assistente e l’ha reso un partner migliore. La ragazza ha scoperto di aver parlato inizialmente con un’IA solo qualche mese dopo l’inizio della relazione, ma non si è arrabbiata. Piuttosto, si è detta scioccata. Tutto è bene quel che finisce bene ed i due ora sono una coppia felicissima, anche grazie a GPT.

