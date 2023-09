Stiamo per fare i raggi X all'Universo per scoprirne i segreti

La X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) è ormai pronta al lancio. La missione, nata da una collaborazione tra la Nasa e l’agenzia spaziale giapponese (JAXA), svelerà l'evoluzione dell'Universo e la struttura dello spaziotempo.

Le stelle e galassie che vediamo quando guardiamo il cielo ci dicono relativamente poco sul funzionamento dell'Universo. I luoghi più caldi e le esplosioni più energetiche, infatti, emettono grandi quantità di raggi X, una radiazione invisibile ai nostri occhi. Tra queste importanti fonti di raggi X c’è il gas supercaldo che avvolge gli ammassi di galassie, il residuo di ogni nascita e morte stellare avvenuta da quando l’universo ha avuto origine.

L’obiettivo principale di XRISM è rilevare la luce invisibile emessa da questo gas per aiutare gli astronomi a misurare la massa totale di questi sistemi. Le osservazioni di XRISM forniranno anche informazioni su come l'universo ha prodotto e distribuito gli elementi chimici. Studiando i raggi X emessi dal gas, XRISM scoprirà quali "metalli" (elementi più pesanti dell'idrogeno e dell'elio) contiene e mapperà come l'Universo si è arricchito di questi elementi.

La missione misurerà anche i raggi X provenienti da oggetti incredibilmente densi, come i buchi neri supermassicci che si trovano al centro di alcune galassie. Questo ci aiuterà a capire come questi oggetti deformano lo spaziotempo circostante e in che misura influenzano le galassie che li ospitano.

Al progetto XRIM ha partecipato anche L’ESA, che in cambio potrà utilizzare l'8% del tempo di osservazione disponibile di XRISM. A partire dal lancio previsto per il 7 settembre, anche gli scienziati europei avranno l’opportunità di guardare l’Universo come non l’abbiamo mai fatto.