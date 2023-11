Il raggio cosmico Amaterasu colpisce la Terra, ma da dove arriva non c'è nulla

I ricercatori hanno recentemente rilevato un raggio cosmico di potenza straordinaria che ha colpito la Terra, un fenomeno che sfida la nostra attuale comprensione dell'universo. Questo particolare raggio cosmico, battezzato con il nome di una dea giapponese, è emerso da una direzione che punta verso un vuoto cosmico, dove non c'è quasi nulla.

I raggi cosmici sono particelle altamente energetiche, principalmente costituite da protoni o nuclei di elio, che piovono incessantemente in ogni angolo dell'universo, inclusi i nostri corpi. Tuttavia, una piccola sotto-categoria di questi raggi, che colpisce la Terra circa una volta all'anno per miglio quadrato, viene accelerata a livelli di energia ancora maggiori da alcuni dei fenomeni più intensi dell'universo.

Questi particolari fenomeni, noti come "raggi cosmici ultra-energetici", possiedono almeno un exa-elettronvolt (EeV) di energia, ovvero un quintilione (un 1 seguito da 18 zeri) di elettronvolt, una quantità di energia circa un milione di volte superiore a quella delle particelle più veloci prodotte dagli acceleratori di particelle umani.

Il 21 maggio 2021, un raggio cosmico supercarico è stato rilevato dal progetto Telescope Array, un rilevatore composto da stazioni individuali che coprono oltre 270 miglia quadrate in Utah. Questa particolare particella aveva un'energia sbalorditiva di 244 EeV, rendendola il raggio cosmico più energetico rilevato dal famoso raggio "Oh My God" (OMG) nel 1991, che aveva un'energia di 320 EeV e viaggiava a più del 99,9% della velocità della luce (esiste anche la particelle OGM).

I ricercatori dell'Università Metropolitana di Osaka hanno descritto il recente raggio cosmico in uno studio che sarà pubblicato sulla rivista Science. Hanno nominato la misteriosa particella "Amaterasu" in onore della dea del sole della religione Shinto, che si crede abbia contribuito a creare il Giappone. Gli scienziati non sono certi da dove provenga il raggio ultra-energetico. "La sua direzione di arrivo punta verso un vuoto nella struttura su larga scala dell'Universo", hanno scritto i ricercatori in Science. Questa regione non ha galassie, nebulose o altre strutture cosmiche note.

È possibile che il raggio cosmico abbia avuto origine altrove e sia stato deviato verso di noi dai campi magnetici che circondano una stella o un altro oggetto massiccio. Però c'è da dire che i raggi cosmici ultra-energetici sono meno inclini a essere deviati rispetto ai loro omologhi meno energetici, hanno scritto i ricercatori. È anche incerto cosa potrebbe aver prodotto un raggio cosmico così potente.