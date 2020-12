Questo raggio luminoso proviene da una galassia di 12.8 miliardi di anni fa

Una galassia, soprannominata PSO J0309+27, è un blazar, ovvero una sorgente altamente energetica con il suo getto puntato verso la Terra. Si trova a una distanza di 12.8 miliardi di anni luce dal nostro pianeta ed è il blazar emittente raggi radio più luminoso mai visto a tale distanza, mentre il secondo più luminoso per quanto riguardano i raggi X.

L'istantanea del suo raggio proviene dal Very Long Baseline Array (VLBA) della National Science Foundation. Per chi non lo sapesse, il VLBA è il più grande radiotelescopio interferometrico esistente al mondo ed è costituito da 10 antenne radio del diametro di 25 m sparse in tutto il territorio degli Stati Uniti d'America.

In questa immagine (che troverete al meglio in calce alla notizia), l'emissione radio più brillante proviene dal nucleo della galassia. Il getto è spinto dall'energia gravitazionale di un buco nero supermassiccio al centro e si muove verso l'esterno. Il raggio visto da qui si estende per circa 1.600 anni luce e mostra la struttura al suo interno.

In pratica, noi abbiamo visto solo adesso il suo incredibile raggio "sparato" circa 12.8 miliardi di anni fa, quando l'Universo aveva meno di un miliardo di anni, o poco più del 7% della sua età attuale. A studiare la galassia è stato un team internazionale di astronomi guidato da Cristiana Spingola dell'Università di Bologna. I risultati, invece, sono stati pubblicati sulla rivista Astronomy & Astrophysics.