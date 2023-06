Il raggio traente della fantascienza è realtà, ma servirà per la spazzatura spaziale

Avrete visto il raggio traente molte volte all'interno della fantascienza. Il dispositivo, infatti, può teoricamente spingere e tirare oggetti a distanza senza entrarci in contatto. Adesso, così come la scienza di Star Wars che si avvera giorno dopo giorno, anche in questo caso la tecnologia in questione potrebbe essere realtà.

I primi concetti di design del raggio traente sembrano funzionare davvero, con i ricercatori che calcolano che potrebbero spostare un oggetto di diverse tonnellate a un ritmo di circa 300 chilometri in due o tre mesi.

"Stiamo creando una forza elettrostatica attrattiva o repulsiva", afferma Hanspeter Schaub, presidente del dipartimento di ingegneria aerospaziale dell'Università del Colorado Boulder. "È simile al raggio traente che vedi in 'Star Trek', anche se non così potente."

Un dispositivo del genere non potrebbe essere utilizzato per spostare gli esseri umani nello spazio - soprattutto a causa della velocità - e per questo è stato pensato per la spazzatura spaziale. I ricercatori stanno sperimentando i loro progetti utilizzando una grande camera a vuoto specializzata che simula le condizioni dello spazio.

Un'astronave potrebbe utilizzare il dispositivo per sparare un raggio di elettroni verso un pezzo di spazzatura spaziale, inducendo una carica negativa nei detriti mentre ne produce una positiva nella nave, avvicinandoli gradualmente.

"Con quella forza attrattiva, puoi essenzialmente tirare via i detriti senza mai toccarli", ha dichiarato Julian Hammerl, ingegnere aerospaziale coinvolto nella ricerca. "Si comporta come quello che chiamiamo un cavo virtuale."

Insomma, prima per la spazzatura spaziale, poi per gli umani come in Star Trek.