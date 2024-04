Stiamo per raggiungere il Grande Filtro, una soluzione del Paradosso di Fermi

Un universo che è popolato da duecento miliardi di trilioni di stelle, ognuna con la potenziale promessa di pianeti e forme di vita. In questo contesto, l'enigma posto da Enrico Fermi, che si chiedeva dove fossero tutte le civiltà extraterrestri, assume una rilevanza ancora maggiore: perché non ci fanno visita?

L'assenza di contatti con civiltà tecnologicamente avanzate potrebbe essere spiegata da un imponente ostacolo evolutivo noto come "Il Grande Filtro", teoria proposta da Robin Hanson, del Future of Humanity Institute presso l'Università di Oxford. Questo filtro rappresenterebbe una barriera cruciale nel percorso evolutivo, che molte civiltà potrebbero non essere in grado di superare.

Michael Garrett, illustre astrofisico e direttore del Jodrell Bank Centre for Astrophysics, ha recentemente proposto una riflessione inquietante sul futuro delle civiltà aliene e, per estensione, anche della nostra. Secondo Garrett, il pericolo imminente potrebbe derivare dall'evoluzione dell'intelligenza artificiale.

Prima ancora che l'IA raggiunga una superintelligenza autonoma, la sua integrazione in sistemi bellici autonomi e processi decisionali in tempo reale potrebbe esacerbare i conflitti a livelli mai previsti.

Con l'arrivo della singolarità tecnologica, l'IA potrebbe evolversi a un ritmo tale da sfuggire a qualsiasi controllo, portando conseguenze impreviste e spesso incompatibili con gli interessi e l'etica umana. Le civiltà potrebbero tentare di mitigare questi rischi diffondendosi su altri pianeti, ma, come nota Garrett, il progresso verso l'essere una specie multiplanetaria è significativamente rallentato dalle enormi sfide energetiche e materiali che l'esplorazione spaziale comporta.

Al contrario, i progressi nell'IA, spinti da un incessante aumento delle capacità di elaborazione dati, sembrano procedere senza sosta. Se le civiltà extraterrestri stanno seguendo un percorso simile al nostro, i disastri legati all'IA potrebbero verificarsi prima che possano stabilirsi altrove nei loro sistemi solari o galassie.

Garrett stima che la durata delle civiltà, una volta adottata l'IA su larga scala, sia di soli 100-200 anni, lasciando pochissime opportunità per stabilire contatti o inviare segnali nello spazio profondo. Questo renderebbe le probabilità di rilevare tali segnali estremamente scarse, un fatto che non contrasta con i risultati nulli delle attuali ricerche del SETI e altri tentativi di rilevare tecno segnali nell'intero spettro elettromagnetico.

