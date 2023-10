Raggiunto un nuovo record di velocità energetica, grazie a questo semiconduttore

Di norma, i semiconduttori sono fatti di silicio e sono alla base della nostra tecnologia; tuttavia, non sono strumenti privi di limitazioni, soprattutto per quanto riguarda la velocità di trasmissione. Grazie a uno speciale semiconduttore superatomico, è stato registrato un nuovo record di tempo nel trasporto di energia.

Gli elettroni, all’interno dei semiconduttori, possono saltare da un punto libero all’altro chiamato hole, buco; nondimeno, anche i buchi possono spostarsi insieme agli elettroni. È proprio in queste condizioni che si palesa una quasiparticella, battezzata con il nome di eccitone. La particolarità? Nonostante sia “solo” un’interazione peculiare, si comporta come una vera e propria particella. Un altro tipo di quasiparticella, presente nei semiconduttori, è il fonone, il quale disperde gli eccitoni e rilascia calore, riducendo la velocità massima con cui l’informazione viaggia attraverso i dispositivi.

Il nuovo materiale in questione è composto da renio, selenio e cloro (Re 6 Se 8 Cl 2 ) e, per le sue caratteristiche chimiche, impedisce a fononi ed eccitoni di disperdersi, fondendosi in una nuova quasiparticella: l’eccitone-polarone acustico.

Grazie a questa nuova interazione peculiare, il trasferimento di informazioni ed energia avviene due volte più veloce del normale (ovvero i semiconduttori in silicio). Inoltre, siffatte quasiparticelle sono controllate dalla luce e non dalla corrente elettrica, indi per cui ci sono ancora ampi margini di miglioramento nelle prestazioni di questo semiconduttore superatomico.