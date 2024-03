Ragnar Lothbrok è esistito veramente? Ecco cosa ci dice la storia

Ragnar Lothbrok si configura come una delle figure più enigmatiche e affascinanti del mondo vichingo. I più lo avranno conosciuto grazie alla serie TV "Vikings" ma certamente tanti si sono chiesti se questo uomo sia esistito veramente. Conosciuto come uccisore di draghi, la sua esistenza oscilla tra leggenda e realtà storica.

La figura di questo uomo a cavallo tra mito e realtà si dipana attraverso le narrazioni delle saghe islandesi, in particolare La Saga di Ragnar Lothbrok. Qui emerge come il figlio del re Sigurd Ring, caratterizzato da una stazza imponente, bellezza e saggezza. La notorietà lo raggiunge giovanissimo affrontando un drago per conquistare il cuore di Thóra. Dopo la perdita della donna, il suo cammino incrocia quello di Kraka, poi rivelatasi Aslaug, discendente degli eroi germanici Sigurd e Brunhilde.

Al di là delle saghe, anche Gesta Danorum ("Le gesta dei Danesi") di Saxo Grammaticus narra le gesta di Ragnar, introducendo la figura di Ladgerda, altrimenti conosciuta come Lagertha, una leggendaria scudiera senza paura che diventa sua moglie.

La sua esistenza, documentata esclusivamente attraverso saghe e cronache, solleva dubbi significativi sulla sua storicità proiettando Ragnar più nel regno del mitico che in quello del reale. Queste uniche testimonianze, filtrate attraverso il prisma della narrazione orale e poi trascritte secoli dopo i presunti eventi, offre una visione della vita vichinga ricca di simbolismo, eroismo e morale, ma povera di verificabilità storica.

Questo tipo di fonti sono intrinsecamente soggette a esagerazioni poetiche e adattamenti volti a esaltare le virtù dei protagonisti. E dunque fanno sì che personaggi come Ragnar assumano le sembianze di archetipi eroici più che di figure storiche concretamente attestabili. Le saghe, in particolare, hanno il duplice scopo di intrattenere e insegnare, mescolando liberamente fatti storici con elementi di fantasia per enfatizzare le qualità ideali del guerriero vichingo: coraggio, lealtà, forza e astuzia.

Per comprendere meglio, basta riferirsi alla letteratura cavalleresca medievale tipica dell'occidente. Un'opera su tutte, la Chanson de Roland, appartenente al ciclo letterario carolingio, in cui si elogia la figura del paladino Orlando morto durante la battaglia di Roncisvalle contro i Saraceni.

La questione della sua esistenza si complica ulteriormente quando si esaminano i resoconti storici contemporanei. Documenti come gli Annali di Xanten e il Chronicon Roskildense forniscono scarsi dettagli su figure che potrebbero aver ispirato la leggenda di Ragnar, suggerendo che potrebbe essere stato un amalgama di diversi personaggi storici. La sua figura potrebbe dunque rappresentare una sorta di collage storico-mitologico, costruito attingendo dalle vite di diverse figure reali dell'epoca vichinga.

Questa teoria non è poi così assurda. La pratica di sintetizzare le imprese di più individui in un unico personaggio leggendario non è insolita nella creazione delle mitologie e delle leggende. Nel contesto del narrare storie, soprattutto in una società che valorizzava l'oralità come mezzo primario di trasmissione della conoscenza e della cultura, l'esagerazione e l'idealizzazione delle gesta eroiche erano comuni. Inoltre, questo "stratagemma" è notoriamente utilizzato per facilitare la memorizzazione e la trasmissione orale delle gesta vichinghe.

Un ultimo aspetto che ci potrebbe spingere a pensare che Ragnar non è realmente esistito è la variazione tra le fonti di vicende veramente accadute. Nello specifico la prosecuzione delle imprese del vichingo da parte dei figli come l'assalto a York, la vendetta contro re Aella, oppure l'assalto a Parigi non permettono di ricostruire una figura ben precisa dell'uomo oltre che la sua leggenda.



Insomma, la figura di Ragnar Lothbrok rimane quindi al confine tra storia e mito. Sebbene le saghe e le cronache offrano indizi su possibili figure storiche che potrebbero aver ispirato il personaggio, la mancanza di prove concrete e le discrepanze nei racconti lo rendono più un simbolo dell'eroismo vichingo che un personaggio storico verificabile.