Ragnatela super resistente, scoperta la proteina chiave di cui è composta

Difficilmente si può restare indifferenti davanti alle ipnotiche strutture geometriche che i ragni riescono a creare e che gli servono per intrappolare le prede.

Stiamo parlando delle regnatele che possono estendersi per una superficie anche molto ampia se paragonata alle dimensioni del ragnetto.

Tuttavia queste conformazioni così importanti per la vita dell’animale sono anche estremamente delicate e poco resistenti. A nulla sono valsi gli sforzi, da parte dell’uomo antico, di raccogliere questa seta per lavorarla ed utilizzarla, magari, per creare fibre tessili utili alla fabbricazione di tessuti e indumenti.

Tuttavia uno studio condotto da alcune Università degli USA e della Slovenia hanno puntato i riflettori su un piccolo ragnetto noto come Ragno della Corteccia di Darwin (Caerostris Darwini) e la sua capacità di creare una ragnatela super resistente.

Questi ragni creano delle bellissime tele a raggiera nonché tra le più grandi conosciute del genere. Studi precedenti hanno dimostrato che per creare queste ragnatele il ragno secerne ben sette diversi tipi di fibre che usa nelle diverse parti della sua ragnatela.

Una di queste fibre di seta è la Draglina, la più resistente, non a caso usata dal ragno per costruire i raggi della ragnatela che devono essere resistenti per evitare che la struttura collassi per il peso.

Questa proteina è stata analizzata con attenzione dai ricercatori insieme all’organo usato dal ragno per sintetizzarla ed hanno scoperto che è formata da due subunità chiamate MaSp1 e MaSp2, molto comuni nelle fibre di seta delle ragnatele.

Ciò che è più importante è la presenza di un'altra sub unità proteica chiamata MaSp4a.

Questa proteina, presente solo nelle fibre del ragno di Darwin, è ricca di un amminoacido chiamato Prolina, generalmente associata all’elasticità.

Queste caratteristiche chimiche della Draglina la rendono più forte, elastica e resistente rispetto alle fibre di seta che secernano altre specie di ragni.

I ricercatori hanno studiato anche l’organo che produce la seta, ovvero una serie di ghiandole sericigene che terminano nelle Filiera (tante bocchette dalle quali escono le fibre di ragnatela), forse più sviluppato rispetto alle altre specie di aracnidi.