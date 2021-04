Le ragnatele dei ragni son state trasformate in "musica VR": ecco l'incredibile risultato

Le ragnatele che i ragni tessono hanno uno scopo preciso: ogni singolo filamento vibra in modo unico, informando l'aracnide di che tipo di preda sia finito nella sua trappola. Questa caratteristica è servita agli scienziati dell'MIT per trasformare la ragnatela in uno spartito, utilizzando tecnologia VR.

I corpi dei ragni, e in particolar modo le loro zampe, sono ricoperti da minuscoli peli e fessure che possono captare in maniera perfettamente nitida ogni tipo di vibrazione provocato sulla tela. Una preda intimorita, ad esempio, genera una vibrazione unica totalmente differente da quella che potrebbe provocare un altro ragno durante la fase di corteggiamento.

Alcuni anni fa, degli scienziati dell'MIT hanno preso spunto da questa caratteristica dei ragni per creare un vero e proprio spartito tridimensionale: ogni filamento della rete produce un tono diverso (proprio come le corde di una chitarra, di un violino o di un pianoforte), che è stato replicato in suoni specifici grazie alla collaborazione di un artista musicale e che ha supervisionato la "traduzione sinfonica".

I primi risultati risalgono al 2018, ma adesso la squadra di ricerca ha perfezionato quel lavoro aggiungendo anche una componente di realtà virtuale interattiva, per consentire alle persone di "entrare" e interagire con la ragnatela stessa.

Questa ricerca potrebbe permettere agli scienziati di approfondire di più il linguaggio vibrazionale dei ragni, una materia ancora tutta da scoprire. "Il ragno vive in un ambiente di corde vibranti", ha detto l'ingegnere Markus Buehler del MIT. "Non vedono molto bene, quindi percepiscono il loro mondo attraverso le vibrazioni, che hanno frequenze uniche. L'ambiente della Realtà Virtuale è davvero intrigante perché le tue orecchie raccoglieranno caratteristiche strutturali che potresti vedere ma non riconoscere immediatamente".

Tutto questo lavoro è stato possibile grazie a potenti algoritmi che hanno guidato mappatori laser per riprodurre digitalmente le ragnatele e per trasformare ogni filamento in un suono. Ma non c'è modo migliore di comprendere tale risultato se non con il video dimostrativo che trovate in apertura della news.



Se vi dovesse capitare a tiro un ragno in casa vostra, sappiate che è sempre un male ucciderlo! E dopo aver appreso che le loro ragnatele son così speciali, vorrete loro ancor più bene.