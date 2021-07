Questi ragni hanno un'abilità mai vista negli invertebrati: vediamo in cosa consiste

Gli scienziati, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista PLOS Biology, hanno scoperto una nuova abilità - sicuramente inaspettata - nei ragni saltatori (chiamati Salticidi). In poche parole, queste creature sembrano essere in grado di fare qualcosa che abbiamo visto solo nei vertebrati: saper distinguere tra oggetti animati e inanimati.

Una scoperta che dimostra come tale capacità possa anche essere trovata in altre specie precedentemente "ignorate". "Questi risultati dimostrano chiaramente la capacità dei ragni saltatori di discriminare tra i segnali di movimento biologico", hanno scritto i ricercatori nel loro articolo. Questa strategia, quindi, potrebbe essere diffusa in altri invertebrati? Molto probabilmente sì.

Ha senso, semplicemente perché le creature devono essere in grado di distinguere cose viventi e non viventi, sia per sfuggire da possibili predatori o per attaccare possibili prede. Nello specifico, il team di ricercatori guidato dal biologo Massimo De Agrò, dell'Università di Harvard, ha raccolto 60 esemplari di M. semilimbatus, comuni in tutto l'emisfero settentrionale.

Questi ragni sono stati quindi sottoposti a un test appositamente progettato: sono stati posti all’interno di un tapis roulant, di forma sferica, e hanno osservato due display. Nei display venivano proiettati due tipi di movimenti: uno che simulava la forma di un ragno e l’altro dei movimenti casuali. I ragni riuscivano a distinguere facilmente i movimenti simulati dei loro simili.

Particolare interesse è stato dimostrato anche verso i puntini che si muovevano in modo casuale. I ricercatori adesso, in futuro, attueranno questo stesso test a insetti e crostacei.