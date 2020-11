Questa specie di ragno attua del 'bondage' durante il suo accoppiamento

In natura possiamo trovare dei rituali di accoppiamento davvero strani. Alcuni dei più strani provengono proprio dai ragni, creature che avvolgono il cibo come regalo che donano poi alla propria compagna, altri danzano per conquistare il loro amore e altri ancora, invece, legano la loro partner. Sì, avete letto bene.

I maschi di una famiglia di ragni appartenente all'infraordine Araneomorphae, i Tomisidi (chiamati anche ragno-granchio), durante l'accoppiamento mordono la femmina e questa inizia a fare "la finta morta". A questo punto, il maschio blocca gli arti della partner con un po' di seta e procede all'accoppiamento per un massimo di 19 minuti.

In molte specie di aracnidi è possibile osservare il "dimorfismo sessuale" in cui la femmina è più grande del maschio. Pertanto, i maschi devono essere cauti ad avvicinarsi, poiché la femmina potrebbe farlo fuori in qualsiasi momento. I ragni granchio attuano appunto questa tecnica poiché migliora le possibilità dei maschi di sopravvivere all'incontro.

Gli aracnidi che non hanno utilizzato questa tecnica sono stati mangiati più spesso dalla femmina. Lo stesso può capitare ad alcuni esemplari che legano prima la loro compagna. La differenza tra gli incontri in cui la femmina rimane ferma e in cui si libera, secondo gli esperti, potrebbe essere influenzata da segnali chimici presenti nella seta, che comunicano informazioni sull'idoneità del maschio.

Se è considerato degno, la femmina continuerà con l'incontro. Ma se sospetta - invece - che il suo partner sia "inferiore", potrebbero liberarsi e cercare di ucciderlo.

Ah, l'amore.