Questi ragni evitano cannibalismo dopo accoppiamento...'come una catapulta'

Gli Araneidi sono una famiglia di ragni particolarmente nota per le loro capacità di tessitura di ragnatele e costituiscono la terza famiglia più grande con ben 3.067 specie. Una ricerca recente ha consentito agli esperti di scoprire un “meccanismo a catapulta” utilizzato dai maschi per sfuggire alla femmina dopo l’accoppiamento.

Lo studio in questione, pubblicato su Current Biology, è il primo che mostra questo interessante e bizzarro finale nell’accoppiamento tra un Araneide maschio e una femmina, individuato nello specifico nel caso dei ragni Philoponella prominens: da una parte abbiamo il maschio dalla dimensione di circa 3 millimetri, e dall’altra una femmina grande circa il doppio. Qualcuno potrebbe dire, quindi, che il maschio ha paura della femmina…ed è effettivamente così!

I ricercatori della School of Live Sciences dell'Università di Hubei a Wuhan hanno infatti ripreso da vicino e al rallentatore la conclusione dell’atto dell’accoppiamento: in essa si vede chiaramente il maschio sfuggire “come una catapulta” dalle mandibole della femmina in quanto, come già noto tra gli Araneidi, essa mangia il maschio una volta finito tale incontro. A proposito di ragni e accoppiamento, sapevate che c'è una specie che "pratica bondage" durante l'atto?

Con le zampe interiori, dunque, i maschi di P. prominens si lancerebbero a decine di centimetri di distanza in una frazione di secondo per evitare di essere divorati. Per l’esattezza, si parlerebbe di una velocità pari a 88 centimetri a secondo; nel caso di un essere umano adulto si parlerebbe di un salto lungo 530 metri con atterraggio dopo un secondo soltanto.

Secondo i ricercatori, questa “catapulta post-sessuale” sarebbe sorta per evidenti ragioni di sopravvivenza man mano che la specie si è evoluta: del resto, considerato che i ragni maschi sono capaci di accoppiarsi con la stessa femmina fino a cinque volte, il rischio di cannibalismo aumentava con ogni incontro e, per vivere dopo l’atto, era necessario evolversi in tale maniera. Nel contesto dello studio, il 97% dei maschi si è catapultato sopravvivendo, mentre il 3% è stato consumato dalle femmine.

A proposito di ragni, ma il morso di una Vedova Nera può uccidere un essere umano?