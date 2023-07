Dei ragni 'giganti' come una pallina da tennis trovati all'interno di una caverna

Nelle profondità delle miniere abbandonate del Messico, si nasconde un mondo di creature che sembrano uscite da un film di fantascienza. Ragni giganti, grandi quanto una palla da tennis, si aggirano in questi luoghi bui e inospitali, lontani dagli occhi umani.

Questi aracnidi, noti come ragni delle miniere, hanno recentemente guadagnato popolarità grazie alla scoperta da parte di alcuni addetti ai lavori. Uno dei più impressionanti è una specie che è stata identificata per la prima volta nella miniera abbandonata di Baja California Sur, in Messico (sapete che questi esseri hanno un'abilità inaspettata?).

La creatura, chiamata ragno errante della Sierra Cacachilas, o Califorctenus cacachilensis, è un parente del notoriamente velenoso ragno errante brasiliano, Phoneutria fera. Fortunatamente, sembra che la nuova scoperta della non abbia ereditato la stessa tossicità. Nonostante la mancanza di veleno, il ragno compensa con le sue dimensioni.

Con una lunghezza delle zampe di circa 10 centimetri e un corpo corto e tozzo di 2,5 centimetri, la sua grandezza è stata paragonata a quella di una pallina da tennis. La cosa interessante, è che alcuni ragni hanno portato la vita in luoghi bui e remoti a un livello tale da evolvere fuori dall'uso di certi organi sensibili alla luce.

Ad esempio, quest'anno sono state scoperte sette nuove specie troglobitiche di ragno nel genere Tegenaria nelle grotte di Israele. Di queste sette nuove specie, cinque avevano occhi ridotti, mentre le altre due specie erano completamente cieche. Insomma, a quanto pare la presenza di ragni all'interno delle miniere non è un cliché dei soli film e videogiochi.

