Ragni giganti stanno invadendo gli Stati Uniti: gli esperti sono preoccupati

I ragni Jorō, sono dei ragni giganti e invasivi che si stanno diffondendo senza freni negli Stati Uniti. In un recente studio pubblicato sulla rivista Arthropoda, gli scienziati hanno scoperto che queste creature sono potenzialmente molto più tolleranti alla vita in città... ed è un gran problema.

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato dell’unico ragno che vive sott’acqua. I ragni Jorō (Trichonephila clavata) al contrario, sono facilmente riconoscibili grazie alle distintive bande gialle che circondano completamente le loro zampe altrimenti nere. Sono celebri anche per le dimensioni delle loro ragnatele, che possono essere larghe più di 1,8 metri e appaiono dorate quando riflettono la luce solare.

Dopo l'accoppiamento all'inizio dell'autunno, le femmine depongono fino a 400 uova prima di morire all'inizio dell'inverno, insieme ai maschi. Quando le uova si schiudono in primavera, i piccoli ragni creano ragnatele simili a paracadute che consentono loro di volare fino a 160 chilometri di distanza dal luogo in cui sono nati. Ma da dove provengono esattamente?

I ragni Jorō che potete osservare al seguente link, sono endemici dell'Asia e fino a poco tempo fa venivano trovati solo in Giappone, Corea, Taiwan e Cina. Tuttavia, nel 2014, i ricercatori hanno individuato diversi Jorō negli Stati Uniti vicino ad Atlanta, in Georgia, probabilmente arrivati accidentalmente all’interno di un container. Negli anni però, le cose si sono complicate.

Oggi infatti, è possibile individuarne in Georgia, nel Tennessee, in Alabama, nel Maryland, nel West Virginia e non solo. Parafrasando: ovunque.

Il dato maggiormente preoccupante che emerge però dal recente studio, è quello che dimostra la completa tolleranza ai luoghi caotici. Crescono sempre più gli avvistamenti nei pressi delle autostrade, fenomeno decisamente insolito per una specie che (teoricamente) dovrebbe evitare violente e continue vibrazioni.

Attraverso l’utilizzo di alcuni diapason atti a simulare le vibrazioni autostradali su un campione composto da centinaia di ragni, il team ha invece dimostrato la stupefacente tranquillità di questi ultimi nel continuare a nutrirsi e a svolgere le quotidiane azioni.

"I ragni sembrano essere in grado di guadagnarsi da vivere lì. Sono sorprendentemente tolleranti alle città", ha affermato prontamente l'autore principale dello studio Andy Davis, un ecologista dell'Università della Georgia.

Che si tratti del ragno più timido al mondo è oramai risaputo, tuttavia al momento, non sono ancora chiari gli effetti e le ripercussioni a lungo termine che potrebbero avere i ragni Jorō sugli ecosistemi che invadono. Non bisogna però dimenticare che senza un predatore naturale che li cerchi, il loro numero probabilmente continuerà ad aumentare.