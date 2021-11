Dei 'ragni giganti' hanno invaso la Georgia: ce ne sono a milioni ovunque

Il ragno Joro (Trichonephila clavata) è stato avvistato per la prima volta in Georgia, negli Stati Uniti, nel 2014. Da allora, gli aracnidi si sono moltiplicati all'interno del territorio e proprio recentemente sono arrivati al loro culmine: milioni di ragni sono stati avvistati in tutte le 25 contee, tessendo ragnatele spesse fino a 3 metri.

Così come l'invasione dei calabroni giganti asiatici, anche questi ragni potrebbero essere arrivati all'interno di qualche container. Da allora, il ragno si è espanso costantemente in tutto lo stato. La situazione è piuttosto grave, tanto che Will Hudson, entomologo dell'Università della Georgia, ha affermato che il suo portico è diventato inutilizzabile dopo essere stato coperto da una spessa coltre di ragnatela... sostenendo di aver ucciso più di 300 ragni.

I ragni Joro sono comuni in diverse parti dell'Asia come Cina, Taiwan, Giappone e Corea; con una grandezza di quasi 8 centimetri, le creature fanno parte di un gruppo di ragni noti come "tessitori di sfere" a causa della conformazione delle loro ragnatele: circolari e altamente simmetriche. Dalla Corea, invece, è arrivata in Italia la zanzara coreana resistente al freddo.

Come la maggior parte dei ragni anche questi sono velenosi, ma non sono dannosi per gli esseri umani (il veleno, infatti, viene utilizzato per immobilizzare le loro prede). La situazione non resterà così a lungo, perché la maggior parte di questi aracnidi morirà entro la fine di novembre. Il "ciclo" ricomincerà in primavera, quando le uova deposte dalle femmine si schiuderanno.

Nonostante molte specie invasive siano capaci di danneggiare gli ecosistemi in cui entrano, questi ragni potrebbero essere un aiuto inaspettato perché uccidono le zanzare, le mosche e le cimici; quest'ultime non hanno predatori naturali e sono note per danneggiare i raccolti.