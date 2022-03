Ragni grandi quanto una mano stanno invadendo il Regno Unito!

Le specie di ragno più grande del Regno Unito si sta riproducendo a macchia d’olio; può raggiungere la dimensione di un palmo della mano. Nonostante fosse sull'orlo dell'estinzione solo un decennio fa, il Grande Ragno Zattera (Dolomedes plantarius) sembra avere un solo obiettivo: continuare la propria prole.

La Royal Society for the Protection of Birds (Reale società per la protezione degli uccelli) ha dichiarato che solo questa settimana, l’esemplare si è riprodotto più di mille volte. Si badi bene, siamo felici che una specie animale sopravviva al baratro dell’estinzione, ma questi ragni potrebbero provare a sembrare meno terrificanti! Per fortuna, il ragno zattera è innocuo per gli esseri umani, non è velenoso, anche se il veleno degli aracnidi è fondamentale per la scienza.

È la più grande delle 660 specie di ragni del Regno Unito e possono raggiungere un'impressionante apertura delle zampe (fino a tre pollici).

Tim Strudwick, dell'RSPB, ha dichiarato: "Questo è uno degli invertebrati più rari del Regno Unito, bello come tutti, e siamo davvero orgogliosi del ruolo che la nostra riserva e la nostra squadra hanno giocato nel suo recupero. […] Le femmine sono di dimensioni impressionanti, ma eleganti e piuttosto belle, anche per un aracnofobo”.

Dove possono essere trovati? Beh, se sei così coraggioso, con ogni probabilità puoi trovarne uno nelle zone umide-fluviali della contea di Norfolk, nel Regno Unito. Strudwick ha aggiunto: "I ragni si vedono solo nei fossi al pascolo e sono piuttosto timidi, ma sono facili da trovare da giugno a settembre, quando le femmine mature hanno i loro piccoli".

Anche negli Stati Uniti si registra una crescita di esemplari di ragni Jorō (Trichonephila clavata), chiamati così perché associati a una divinità nipponica, infatti in Giappone non sono rari. Gli americani che vivono sulla costa orientale potrebbero presto trovarsi di fronte a un'invasione di ragni velenosi dalle dimensioni di una mano che possono volare usando le loro ragnatele!

[Pic by Zoological Society of London]